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احم نفسك من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية باستخدام iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 18:31:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا الفريدة على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتحسين الاتصال ، مما يمنحك تصفحًا وبثًا سريعًا للغاية.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - تحمي isharkVPN أيضًا خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. من خلال سياسة التشفير من الدرجة العسكرية وعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب براحة البال مع العلم أن معلوماتك في مأمن من أعين المتطفلين.



بالحديث عن الأمان ، هل تعلم أن عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني آخذة في الازدياد؟ أصدر Windows Defender مؤخرًا تحذيرًا بشأن عملية احتيال جديدة تخدع المستخدمين للنقر فوق ارتباط ضار متخفي كرسالة من Microsoft. لا تقع ضحية لعمليات الاحتيال هذه - احم نفسك بميزات الأمان المتقدمة لـ isharkVPN.



ومع تطبيقنا سهل الاستخدام والمتوفر على جميع المنصات الرئيسية ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android ، يمكنك الاستمتاع بمزايا isharkVPN على جميع أجهزتك.



جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق في سرعة الإنترنت والأمان لديك. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، ليس هناك خطر في تجربتنا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك احتيال البريد الإلكتروني لـ windows defender والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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