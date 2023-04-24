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الحل النهائي لتجربة إنترنت آمنة وسريعة

ishark blog article

2023-04-24 18:31:19

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تسمح تقنيتنا المبتكرة بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل التخزين المؤقت والتأخير شيئًا من الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن خدمة VPN الخاصة بنا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير بدرجة عسكرية ، مما يحافظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من المتسللين وأعين المتطفلين.



لكن ماذا عن Windows Defender؟ لا تقلق ، فإن isharkVPN يلعب بشكل جيد مع Windows Defender ولن يتداخل مع وظائفه المهمة. في الواقع ، يمكن أن يوفر استخدام isharkVPN جنبًا إلى جنب مع Windows Defender طبقة إضافية من الحماية ضد التهديدات المحتملة.



فما تنتظرون؟ اطلب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان من الدرجة الأولى لجميع أنشطتك على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك طلب windows defender والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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