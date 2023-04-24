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حافظ على أمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-24 13:38:06

هل سبق لك أن واجهت الإحباط من قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسبب تعارض بين برنامج الأمان والمسرع؟ إنها مشكلة شائعة يواجهها العديد من مستخدمي الكمبيوتر. ولكن الآن ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيعمل بسلاسة ودون أي انقطاع.



يعد مسرع isharkVPN برنامجًا فريدًا يعمل على تحسين سرعة الإنترنت والأداء لديك ، مما يسمح لك بالتصفح والتنزيل والبث بشكل أسرع من أي وقت مضى. باستخدام الخوارزمية المتقدمة ، يمكن لمسرع isharkVPN التغلب على عنق الزجاجة الذي يبطئ اتصالك بالإنترنت ويقدم المحتوى الذي تريده بسرعات فائقة.



ولكن ماذا يحدث عندما يقوم برنامج الأمان الخاص بك ، مثل Windows Defender ، بإغلاق جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسبب تهديد محتمل؟ هذا هو المكان الذي يلعب فيه مسرع isharkVPN. تم تصميم تقنيتها المتقدمة للعمل بانسجام مع برنامج الأمان الخاص بك لضمان بقاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك محميًا مع توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بمزايا الإنترنت الأسرع دون التضحية بالأمان. ولا داعي للقلق بشأن قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد الآن ، حيث يعمل برنامج تسريع isharkVPN بسلاسة مع Windows Defender وجميع برامج الأمان الأخرى.



لذلك ، إذا سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتم منعك من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسبب التعارضات الأمنية ، جرب برنامج تسريع isharkVPN اليوم. ستندهش من السرعة التي ستكون عليها سرعات الإنترنت لديك ، وستشعر براحة البال مع العلم أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي في جميع الأوقات.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن يقوم windows defender بإغلاق جهاز الكمبيوتر الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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