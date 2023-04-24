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ابق في مأمن من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية لـ Windows Defender باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-24 13:38:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك بشكل كبير وتضمن اتصالاً مستقرًا لجميع أنشطتك عبر الإنترنت. سواء كنت تشاهد الأفلام أو تلعب الألعاب عبر الإنترنت أو تتصفح الويب ببساطة ، فإن مسرع isharkVPN يمنحك السرعة والموثوقية التي تحتاجها.



ولكن في العصر الرقمي اليوم ، لا تقل أهمية الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت عن أهمية وجود اتصال سريع. لهذا السبب تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان للحفاظ على حمايتك من التهديدات عبر الإنترنت.



أحد هذه التهديدات هو البريد الإلكتروني الاحتيالي لـ Windows Defender الذي تم تداوله مؤخرًا. يدعي هذا البريد الإلكتروني أنه من Microsoft ويحذرك من وجود فيروس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم يحثك على الاتصال برقم الدعم والدفع مقابل خدماتهم لإزالة الفيروس المفترض.



ومع ذلك ، فهذه عملية احتيال ولا ينبغي الوثوق بها. لا يرسل Windows Defender رسائل بريد إلكتروني مثل هذه ولن تطلب Microsoft أبدًا الدفع عبر الهاتف.



ولكن مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك على الإنترنت محمية من عمليات الاحتيال والتهديدات الأخرى. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت أو سرقة معلوماتك الشخصية.



لذلك لا تقع في فخ البريد الإلكتروني المخادع لـ Windows Defender أو أي تهديدات أخرى عبر الإنترنت. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بإنترنت سريع وموثوق وآمن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك احتيال بريد windows defender الإلكتروني ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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