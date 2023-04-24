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احمِ أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-24 13:38:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! لا تحمي خدمة VPN الخاصة بنا خصوصيتك على الإنترنت فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك من أجل البث السلس.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. أبلغ العديد من العملاء عن تحسن في سرعة الإنترنت لديهم بعد استخدام مسرع isharkVPN. وأفضل جزء؟ خدمتنا ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام.



لكن كن حذرًا ، حيث يوجد محتالون يحاولون خداعك للاعتقاد بأن جهاز الكمبيوتر الخاص بك مصاب ببرامج ضارة. إحدى عمليات الاحتيال الشائعة هي "نافذة الاحتيال الخاصة بـ Windows Defender" ، والتي تدعي أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك مصاب ويحثك على الاتصال برقم هاتف للحصول على الدعم.



لا تقع في غرامها! هذا أسلوب شائع يستخدمه المحتالون للوصول إلى معلوماتك الشخصية ومن المحتمل أن يصيبوا جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بدلاً من ذلك ، قم بحماية نفسك باستخدام مسرع isharkVPN وتصفح الإنترنت بدون قلق.



تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير نشاطك عبر الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المحتالين تتبع نشاطك على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقنية التسريع الخاصة بنا ، ستتمتع بسرعات إنترنت أسرع وتدفق أكثر سلاسة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. لا تدع المحتالين والإنترنت البطيء يعيقونك بعد الآن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك احتيال windows defender ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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