التدوين > ابق آمنًا على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وتجنب عمليات الاحتيال على Windows Defender

ابق آمنًا على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وتجنب عمليات الاحتيال على Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 13:38:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء محاولة بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا الحديثة على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتوفر تجربة بث سلسة.



لكن احذر من عمليات الاحتيال التي تدعي أنها Windows Defender. تخدعك هذه البرامج المزيفة لتسليم معلوماتك الشخصية ويمكن أن تضر جهاز الكمبيوتر الخاص بك. احمِ نفسك باستخدام isharkVPN ، الذي لا يسرع الإنترنت فحسب ، بل يؤمن أيضًا أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام تقنية تشفير من الدرجة الأولى.



لا تقع ضحية لعمليات الاحتيال هذه ، استخدم مسرع isharkVPN للحصول على تجربة إنترنت سلسة وآمنة. جربه الآن وشاهد الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك احتيال windows defender والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN