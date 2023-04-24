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ابق محميًا من خدع Windows Defender باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 13:38:39

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة التي تمنعك من بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت دون تخزين مؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يجعل تجربة الإنترنت أكثر سلاسة.



ولكن لا تأخذ كلامنا فقط - احذر من عمليات الاحتيال التي تدعي تحسين سرعة الإنترنت لديك ، مثل النوافذ المنبثقة المزيفة لـ Windows Defender. غالبًا ما تطلب عمليات الاحتيال هذه الدفع أو معلومات شخصية ويمكن أن تضر بجهازك بالفعل. ثق في خدمة حسنة السمعة مثل مسرع isharkVPN لزيادة سرعتك دون المساس بأمنك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع باتصالات أسرع للألعاب والبث المباشر والتصفح والمزيد. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم خدمتنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يحافظ على بياناتك في مأمن من المتسللين وأعين المتطفلين. قل وداعًا لبطء الإنترنت ومرحبًا بتجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا مع مسرع isharkVPN. سجل اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك خداع windows defender ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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