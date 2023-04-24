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عزز أمنك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Windows Defender Security

ishark blog article

2023-04-24 13:38:53

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولة البث أو تنزيل المحتوى؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال أحدث التقنيات لدينا ، يمكننا زيادة سرعة الإنترنت لديك وتزويدك بوصول غير منقطع إلى جميع مواقع الويب والمحتويات المفضلة لديك.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. تم اختبار تقنيتنا بدقة وإثبات قدرتها على تحسين سرعات الإنترنت بنسبة تصل إلى 50٪. وبفضل واجهتنا سهلة الاستخدام ، ستكون جاهزًا للعمل في لمح البصر.



لكن ماذا عن الأمن؟ نحن نعلم أن هذه أولوية قصوى لعملائنا. لهذا السبب عقدنا شراكة مع Windows Defender Security لتزويدك بأعلى مستوى ممكن من الحماية. من خلال تقنياتنا المدمجة ، ستشعر براحة البال لأن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا يضاهى. سجل الآن وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حماية windows defender ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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