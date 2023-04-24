التدوين > كيف يحميك iSharkVPN Accelerator من تحذير أمان Windows Defender وإغلاق الكمبيوتر

كيف يحميك iSharkVPN Accelerator من تحذير أمان Windows Defender وإغلاق الكمبيوتر

ishark blog article

2023-04-24 13:39:08

إنتباه جميع مستخدمي الإنترنت! هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتهديدات الأمنية أثناء تصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة دون التضحية بالأمان. تستخدم تقنيتنا المبتكرة أحدث الخوادم لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك تجربة تصفح مثالية.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. أصدر تحذير أمان Windows Defender مؤخرًا تحذيرًا بشأن فيروس جديد يمنع المستخدمين من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. يمكن تجنب هذا التهديد تمامًا باستخدام مسرع isharkVPN. ستحافظ إجراءات الأمان المتقدمة الخاصة بنا على معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة من أي هجمات ضارة.



لا يتم القبض عليك مع جهاز كمبيوتر مقفل أو معلومات شخصية تم اختراقها. اختر مسرع isharkVPN للحصول على أفضل تجربة تصفح عبر الإنترنت. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بتحذير أمان windows defender ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN