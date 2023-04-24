التدوين > كيف يعزز iSharkVPN Accelerator أمنك عبر الإنترنت ضد مركز حماية Windows Defender

كيف يعزز iSharkVPN Accelerator أمنك عبر الإنترنت ضد مركز حماية Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 13:39:15

هل أنت قلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ هل تريد حماية معلوماتك الحساسة أثناء تصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح إنترنت سريع وآمن. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا حماية أنشطتك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل ميزة التسريع الفريدة الخاصة بنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتجاوز القيود عبر الإنترنت ، مما يتيح لك الوصول إلى أي موقع ويب تريده.



لكننا نتفهم أن الأمن لا يقتصر فقط على امتلاك شبكة افتراضية خاصة جيدة. لهذا السبب قمنا بتصميم isharkVPN للتكامل بسلاسة مع Windows Defender Security Center. مع VPN الخاص بنا ، يمكنك الاستمتاع بطبقة إضافية من الحماية ضد الهجمات الإلكترونية والبرامج الضارة. يوفر مركز الأمان الحماية في الوقت الفعلي ومراقبة جدار الحماية والتحديثات التلقائية للحفاظ على أمان جهازك.



لذلك ، سواء كنت تقوم ببث برامجك التلفزيونية المفضلة ، أو تجري خدمات مصرفية عبر الإنترنت ، أو تتصفح الويب فقط ، فإن isharkVPN و Windows Defender Security Center قد قاما بتغطيتك. جرب isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مركز حماية windows defender ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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