التدوين > قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows من Trojan Spyware باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows من Trojan Spyware باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 13:39:23

هل تبحث عن طريقة سريعة وآمنة لتصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة أثناء تصفح الويب وبث برامجك المفضلة وحتى ممارسة الألعاب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد بروتوكولات الأمان المتقدمة الخاصة بنا على حمايتك من التهديدات عبر الإنترنت مثل برنامج تجسس طروادة.



ولكن لا تكتفي بكلامنا فقط - فمسرع isharkVPN متوافق حتى مع Windows Defender Security Center ، لذلك يمكنك أن تطمئن لأن جهازك محمي من البرامج الضارة.



لا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة أو خطر التهديدات عبر الإنترنت - قم بالترقية إلى برنامج تسريع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح سريع وآمن لم يسبق له مثيل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك برنامج تجسس طروادة من Windows Defender Security Center ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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