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عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator واختر أفضل مضاد فيروسات: Windows Defender vs Avast

ishark blog article

2023-04-24 13:39:30

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لمشاكل الأمان على الإنترنت!



في العصر الرقمي اليوم ، من المهم أكثر من أي وقت مضى حماية معلوماتك الحساسة وخصوصيتك عبر الإنترنت. وهنا يأتي دور iSharkVPN Accelerator - أداة قوية توفر ميزات أمان متقدمة وسرعات فائقة.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين. يقوم بتشفير اتصال الإنترنت الخاص بك وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يضمن حماية بياناتك وعادات التصفح من المتسللين ومجرمي الإنترنت والجهات الضارة الأخرى.



ولكن هذا ليس كل شيء - يتميز iSharkVPN Accelerator أيضًا بسرعات فائقة تتيح لك البث والتصفح بسلاسة دون القلق بشأن التخزين المؤقت أو التأخير. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت ، يمكنك الاستمتاع بالوصول غير المنقطع إلى المحتوى المفضل لديك.



الآن ، قد تتساءل عن كيفية مقارنة iSharkVPN Accelerator بأدوات الأمان الأخرى مثل Windows Defender و Avast. بينما توفر هذه البرامج مستوى معينًا من الحماية ، فإنها لا توفر نفس مستوى الأمان مثل VPN مثل iSharkVPN Accelerator.



أولاً ، يعد Windows Defender برنامجًا أساسيًا لمكافحة الفيروسات يحمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط من الفيروسات والبرامج الضارة. لا يقوم بتشفير اتصال الإنترنت الخاص بك أو إخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعلك عرضة للتتبع والمراقبة عبر الإنترنت.



وبالمثل ، تقدم Avast بعض ميزات الأمان ، ولكنها ليست شاملة مثل VPN. يركز بشكل أساسي على اكتشاف البرامج الضارة وحظرها ، لكنه لا يقدم نفس مستوى حماية الخصوصية مثل iSharkVPN Accelerator.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن أداة أمان قوية توفر حماية شاملة وسرعات فائقة ، فإن iSharkVPN Accelerator هو السبيل للذهاب. جربه اليوم وجرب راحة البال التي تأتي مع معرفة أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومأمون.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows defender مقابل أفاست ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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