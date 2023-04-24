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التدوين > عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 13:39:44
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين سرعات الإنترنت بنسبة تصل إلى 400٪ ، مما يضمن تجربة بث سلسة ودون انقطاع.

ولكن ماذا عن الأمان عبر الإنترنت؟ يعد Windows Defender و McAfee من أكثر خيارات برامج مكافحة الفيروسات شيوعًا المتاحة. بينما يوفر كلاهما الحماية الكافية ، فإن تسعير McAfee وميزاته الإضافية تجعله الفائز الواضح.

باستخدام McAfee ، يمكنك الاستمتاع بالحماية في الوقت الفعلي من الفيروسات والبرامج الضارة ، بالإضافة إلى المراقبة الأبوية ومدير كلمات المرور وحتى شبكة VPN. بالإضافة إلى ذلك ، مع الخطط التي تبدأ من 24.99 دولارًا فقط سنويًا ، فهي صفقة مقارنة بخيارات مكافحة الفيروسات المتميزة الأخرى.

لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. وفقًا لـ AV-Test ، وهو مختبر مستقل رائد لاختبار مكافحة الفيروسات ، تحتل McAfee باستمرار مرتبة عالية في الحماية وسهولة الاستخدام. ومع وجود أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم ، فأنت تعلم أنك في شركة جيدة مع McAfee.

لذلك ، سواء كنت تتطلع إلى تحسين سرعات الإنترنت لديك أو حماية تواجدك على الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و McAfee يغطيك. قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows defender vs mcafee ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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