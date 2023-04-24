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احمِ أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-24 13:39:59

إذا كنت قلقًا بشأن الأمان والخصوصية عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أنك تستخدم VPN بالفعل. ومع ذلك ، حتى مع وجود شبكة افتراضية خاصة (VPN) ، في بعض الأحيان قد يظل اتصالك بطيئًا أو حتى محجوبًا تمامًا. وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN.



هو أداة قوية تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من اتصال VPN الخاص بك. بفضل الخوارزميات المتقدمة والتقنية المتطورة ، يمكن أن يساعد مسرع isharkVPN في تسريع اتصالك ، وتجاوز الرقابة ، والحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة.



ولكن ماذا عن تحذير Windows Defender Security Center؟ إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 10 ، فربما تكون قد رأيت هذا التحذير منبثقًا عند محاولة استخدام VPN. قد يكون هذا محبطًا بشكل خاص إذا كنت تحاول الوصول إلى محتوى من بلد آخر ، أو إذا كنت تحاول فقط البقاء مجهول الهوية على الإنترنت.



لحسن الحظ ، فإن برنامج تسريع isharkVPN متوافق تمامًا مع Windows Defender Security Center. هذا يعني أنه يمكنك استخدام مسرع isharkVPN لتسريع اتصال VPN الخاص بك دون القلق بشأن أي تحذيرات أو مشكلات أمنية.



لذلك إذا كنت تبحث عن مسرع VPN قوي وموثوق يعمل بسلاسة مع Windows Defender Security Center ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. بفضل التكنولوجيا المتقدمة وميزات الأمان من الدرجة الأولى ، يعد isharkVPN Accelerator الأداة المثالية لمساعدتك على البقاء آمنًا عبر الإنترنت ، بغض النظر عن مكان وجودك أو ما تفعله. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحذير مركز حماية windows defender ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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