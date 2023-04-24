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حماية Windows الخاص بك مع isharkVPN Accelerator and Defender

ishark blog article

2023-04-24 13:40:13

إنتباه جميع مستخدمي الإنترنت! هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط أثناء محاولتك بث مسلسل تلفزيوني أو فيلمك المفضل؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



ستعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين سرعة اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك الاستمتاع بالبث غير المنقطع والتنزيلات بسرعة البرق. مع مسرع isharkVPN ، لن تقلق أبدًا بشأن التخزين المؤقت أو التأخير مرة أخرى!



ولكن ماذا عن أمان جهازك؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك. خدمتنا متوافقة مع Windows Defender ، أحد أكثر برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة في السوق. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع دون المساس بأمان جهازك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN الآن واستمتع بالبث والتنزيلات بسرعة البرق دون المساس بأمان جهازك. ثق بنا ، تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حماية windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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