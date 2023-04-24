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قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام isharkVPN Accelerator: مقارنة بين Windows Defender و Norton

ishark blog article

2023-04-24 13:40:21

تقديم مسرع isharkVPN - أفضل حل لاحتياجات الأمان على الإنترنت



مع استمرار تقدم التكنولوجيا ، أصبحت الحاجة إلى الأمان عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع زيادة الجرائم الإلكترونية ، من الضروري إيجاد أفضل حل ممكن لحماية نفسك ومعلوماتك الشخصية. هذا هو المكان الذي يأتي فيه isharkVPN Accelerator.



باستخدام تقنية التشفير المتقدمة ، يوفر isharkVPN Accelerator أمانًا وخصوصية استثنائيين عبر الإنترنت. سواء كنت تتصفح الويب أو تقوم ببث المحتوى أو تجري معاملات مالية ، فإن isharkVPN Accelerator يوفر حماية مطلقة. إنه يخفي عنوان IP الخاص بك ويشفر بياناتك لضمان أن تظل معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



تتمثل إحدى أهم مزايا isharkVPN Accelerator في قدرته على تجاوز القيود الجغرافية. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو محتوى محظور في منطقتك. كما أنه سهل الاستخدام ، مع واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب معرفة تقنية.



عندما يتعلق الأمر باختيار برنامج مكافحة فيروسات ، يتناقش العديد من الأشخاص بين Windows Defender و Norton. في حين أن كلاهما له مزايا ، إلا أن Norton يتميز بالحماية والأداء الفائقين. تم تصنيف Norton باستمرار كأحد أفضل برامج مكافحة الفيروسات ، مع ميزات متقدمة مثل الحماية من التصيد الاحتيالي ومدير كلمات المرور والتحديثات التلقائية.



ومع ذلك ، يأتي Norton بسعر ، مما يجعل الوصول إليه أقل بالنسبة للمستخدمين المهتمين بالميزانية. هذا هو المكان الذي يأتي فيه Windows Defender كبرنامج مضاد فيروسات مجاني مدمج لمستخدمي Windows. على الرغم من أنه قد لا يحتوي على العديد من الميزات المتقدمة مثل Norton ، إلا أنه يوفر حماية أساسية ضد البرامج الضارة والفيروسات.



في الختام ، يوفر isharkVPN Accelerator حلاً ممتازًا للأمان والخصوصية عبر الإنترنت ، بينما يوفر Norton حماية فائقة من الفيروسات. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة ، يمكن لـ Windows Defender توفير الحماية الأساسية. في النهاية ، الأمر متروك للفرد ليوازن بين الإيجابيات والسلبيات واختيار الخيار الأنسب لاحتياجاته.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows defender vs norton ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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