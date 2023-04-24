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عزز أمنك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Beat Windows Defender vs Bitdefender

ishark blog article

2023-04-24 13:40:28

هل تبحث عن خدمة VPN فائقة السرعة يمكنها مساعدتك في بث وتصفح الويب دون تأخير أو تخزين مؤقت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تم تصميم تقنية VPN المتطورة هذه لتسريع اتصالك بالإنترنت وتحسين تجربة التصفح لديك ، مع الحفاظ على بياناتك آمنة وخصوصية.



تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لمسرع iSharkVPN في قدرته على تجاوز قيود الإنترنت وقيود مزود خدمة الإنترنت التي يمكن أن تبطئ اتصالك. سواء كنت تقوم ببث مقاطع فيديو عالية الدقة أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت أو تقوم بتنزيل ملفات كبيرة ، يمكن أن يساعدك مسرع iSharkVPN في القيام بذلك بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد المهم في عالم الإنترنت اليوم. يعد الأمان والخصوصية أيضًا من الاهتمامات الرئيسية ، وقد قام برنامج iSharkVPN بتغطية هذا الأمر أيضًا. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من المتسللين والجواسيس وأعين المتطفلين الأخرى.



بالطبع ، قد يكون لديك بالفعل بعض الإجراءات الأمنية المطبقة على جهازك ، مثل Windows Defender أو Bitdefender. ولكن كيف يمكن مقارنتها بمسرّع iSharkVPN؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.



Windows Defender هو برنامج مضاد فيروسات مضمن يأتي مع Windows 10. بينما يوفر بعض الحماية الأساسية ضد الفيروسات والبرامج الضارة ، فقد لا يكون كافياً للحفاظ على جهازك آمنًا تمامًا. يفتقر Windows Defender أيضًا إلى بعض الميزات المتقدمة التي قد تجدها في برامج مكافحة الفيروسات الأخرى ، مثل أدوات الحماية والخصوصية في الوقت الفعلي.



من ناحية أخرى ، يعد Bitdefender برنامجًا شائعًا لمكافحة الفيروسات تابعًا لجهة خارجية يوفر مجموعة واسعة من ميزات الأمان ، بما في ذلك الحماية من التصيد الاحتيالي ومكافحة البريد الإلكتروني العشوائي ومكافحة برامج الفدية. كما أن لديها واجهة سهلة الاستخدام وتأثير منخفض على أداء النظام. ومع ذلك ، قد يكون Bitdefender مكلفًا للغاية ، وقد يجد بعض المستخدمين أنه مبالغة في تلبية احتياجاتهم.



إذن ، أين مكان مسرع iSharkVPN؟ على الرغم من أنه ليس برنامجًا تقليديًا لمكافحة الفيروسات ، إلا أنه يوفر طبقة من الأمان يمكن أن تساعد في حماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. من خلال تشفير بياناتك وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، فإن مسرع iSharkVPN يجعل من الصعب على المتسللين والتهديدات الأخرى اعتراض اتصالاتك. كما يقدم مجموعة من الميزات الأخرى ، مثل دعم الأجهزة المتعددة ، وعرض النطاق الترددي غير المحدود ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



باختصار ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN سريعة وآمنة يمكنها مساعدتك في تجاوز اختناق الإنترنت وتحسين تجربة التصفح الشاملة ، فإن iSharkVPN speederator هو خيار ممتاز. وعلى الرغم من أن كل من Windows Defender و Bitdefender هما خياران أمان قويان ، إلا أنهما قد لا يوفران نفس مستوى الخصوصية والحماية الذي يمكنك الحصول عليه باستخدام VPN. فلماذا لا تجرب مسرّع iSharkVPN اليوم لترى كيف يمكنه تعزيز إنتاجيتك وأمانك على الإنترنت؟



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows defender مقابل bitdefender والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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