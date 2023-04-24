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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator على Windows عن طريق تعطيل IPv6

ishark blog article

2023-04-24 13:40:35

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باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة بث خالٍ من المخزن المؤقت. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة الإنتاجية.



لكن هذا ليس كل شيء - هل تعلم أن تعطيل IPv6 على جهاز Windows الخاص بك يمكن أيضًا أن يحسن سرعة الإنترنت؟ IPv6 هو إصدار أحدث من بروتوكول الإنترنت يمكن أن يسبب مشاكل في التوافق مع بعض الأجهزة ويبطئ اتصالك.



لحسن الحظ ، يعد تعطيل IPv6 على Windows أمرًا سهلاً. ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات الشبكة ، والنقر فوق "تغيير خيارات المحول" ، وانقر بزر الماوس الأيمن على اتصال الشبكة ، وحدد "خصائص". من هناك ، قم بإلغاء تحديد المربع بجوار "Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6)" وانقر على "موافق".



من خلال الجمع بين مسرع isharkVPN وتعطيل IPv6 على جهاز Windows الخاص بك ، يمكنك فتح سرعات الإنترنت فائقة السرعة والاستمتاع بتجربة سلسة عبر الإنترنت. لا تنتظر - جرب مسرع isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك تعطيل windows ipv6 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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