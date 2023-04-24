التدوين > عزز أمانك على الإنترنت باستخدام isharkVPN و Windows Defender

عزز أمانك على الإنترنت باستخدام isharkVPN و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 13:40:49

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وآمنة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator! مع التكنولوجيا المتقدمة وبروتوكولات التشفير القوية ، يقدم iSharkVPN Accelerator خدمة VPN من الدرجة الأولى يمكن أن تساعدك على البقاء آمنًا ومجهول الهوية أثناء تصفح الإنترنت.



ولكن ماذا لو كنت قلقًا بشأن أمان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows؟ لا تقلق! يعمل iSharkVPN Accelerator بسلاسة مع Windows Defender ، برنامج مكافحة الفيروسات المدمج من Microsoft.



تم تصميم Windows Defender لحماية الكمبيوتر من البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. باستخدام iSharkVPN Accelerator جنبًا إلى جنب مع Windows Defender ، يمكنك إضافة طبقة أمان إضافية لأنشطتك عبر الإنترنت.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وتشفير بياناتك ، والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. سواء كنت تقوم ببث Netflix أو تتصفح الوسائط الاجتماعية أو التسوق عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator يحافظ على أمان وسلامة أنشطتك عبر الإنترنت.



وباستخدام iSharkVPN Accelerator مع Windows Defender ، يمكنك ضمان حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من جميع أنواع التهديدات عبر الإنترنت. يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بكل ثقة ، مع العلم أن بياناتك ومعلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



فلماذا لا تجرب iSharkVPN Accelerator اليوم؟ من خلال مجموعة من الخطط ذات الأسعار المعقولة وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك تجربة مزايا خدمة VPN آمنة وموثوقة دون كسر البنك. وباستخدام Windows Defender كنسخة احتياطية ، يمكنك أن تنعم براحة البال وأنت تعلم أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي ضد جميع أنواع التهديدات عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إلغاء تحديد النوافذ والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN