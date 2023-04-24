  • المنزل
  • ما هو VPN؟
  • تنزيل VPN
    • ويندوز VPNHOT
    • VPN
    • VPN أندرويد
  • الموارد
    • مركز المساعدة
    • التدوين
  • عَرَبِيّ
    • English
    • 简体中文
    • Bahasa Indonesia
    • Tiếng Việt
    • Bahasa Malaysia
    • Basa Jawa
    • Čeština
    • English - India
    • Español
    • Français
    • German
    • Italian
    • Magyar
    • Nederlands
    • Polish
    • Português
    • Română
    • Thailand
    • Turkish (Turkey)
    • Ελληνικά
    • украї́нська мо́ва
    • Русский
    • عَرَبِيّ
    • 한국어
    • 日本語
Get isharkVPN
التدوين > عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 13:40:57
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل الأمثل للتصفح والبث بسرعة البرق.

مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر إلى التضحية بالسرعة من أجل الأمان. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك الاستمتاع بمزايا VPN دون التأخر المحبط الذي غالبًا ما يصاحبها.

ولا تقلق بشأن تعريض سلامتك للخطر - يعمل برنامج تسريع isharkVPN بسلاسة مع Windows Defender لضمان أعلى مستوى من الحماية لجهازك. مع هذا الثنائي ، سوف تتصفح الويب بثقة وراحة بال.

فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربة VPN الخاصة بك مع مسرع isharkVPN و Windows Defender اليوم. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بتصفح الإنترنت السلس.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الدفاع عن نظام windows والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
Get isharkVPN
اختيرت يدوياً مواد ذات صلة
article
احصل على سرعات VPN فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator
2023-03-27 18:00:18
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:57:44
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:55:08
Download the ishark mobile app for iOS or Android. google apple
الخطوبة
ما هو بروتوكول الإنترنت الخاص بي؟
Free-vpn
VPN لألعاب الفيديو
VPN Service
VPN Stream-sports
steaming
ishark VPN
ما هو VPN؟
VPN للنوافذ
VPN ل iPhone.
VPN لأندرويد
الدعم والمساعدة
مركز المساعدة
سياسة الخصوصية
شروط الخدمة
Contact Us
email [email protected]
[email protected] NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD ALL rights reserved