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عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 13:40:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل الأمثل للتصفح والبث بسرعة البرق.



مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر إلى التضحية بالسرعة من أجل الأمان. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك الاستمتاع بمزايا VPN دون التأخر المحبط الذي غالبًا ما يصاحبها.



ولا تقلق بشأن تعريض سلامتك للخطر - يعمل برنامج تسريع isharkVPN بسلاسة مع Windows Defender لضمان أعلى مستوى من الحماية لجهازك. مع هذا الثنائي ، سوف تتصفح الويب بثقة وراحة بال.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربة VPN الخاصة بك مع مسرع isharkVPN و Windows Defender اليوم. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بتصفح الإنترنت السلس.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الدفاع عن نظام windows والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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