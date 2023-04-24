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عزز أمانك على الإنترنت مع IsharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 13:41:19

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء تصفح الويب أو بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN.



مع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت بنقرة زر واحدة. تعمل ميزة التسريع الخاصة بنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت لضمان حصولك على أسرع سرعات ممكنة. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الويب ودفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات بسرعات فائقة دون أي انقطاع.



ولكن ماذا عن الأمان عبر الإنترنت؟ لقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير نشاطك عبر الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، والحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا والتصفح دون أي رقابة.



لكن ماذا عن Windows Defender؟ بينما يعد Windows Defender أداة رائعة لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من البرامج الضارة والفيروسات ، فإنه لا يوفر نفس مستوى الحماية مثل VPN. مع isharkVPN ، تحصل على فائدة إضافية تتمثل في الخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، مما يجعلها تكملة مثالية لـ Windows Defender.



فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وأمانًا محسنًا عبر الإنترنت ووصولًا غير مقيد إلى الويب. اشترك الآن وابدأ في الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows defener والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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