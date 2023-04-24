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التدوين > عزز أمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN ومجلد تشفير Windows

عزز أمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN ومجلد تشفير Windows

ishark blog article

2023-04-24 13:41:26
تقديم أفضل طريقة لتأمين ملفات Windows الخاصة بك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Windows Encrypt Folder

هل أنت قلق بشأن سلامة مستنداتك وملفاتك المهمة على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows؟ مع تزايد التهديدات الإلكترونية ، من الضروري التأكد من حماية بياناتك من أعين المتطفلين ومجرمي الإنترنت. لحسن الحظ ، تتوفر أدوات أمان ممتازة يمكنها مساعدتك في حماية ملفاتك.

إحدى هذه الأدوات هي iSharkVPN Accelerator ، وهي خدمة VPN موثوقة وعالية السرعة يمكنها حماية هويتك وبياناتك على الإنترنت. مع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بأمان ودون الكشف عن هويتك ، دون القلق بشأن تتبع أي شخص لأنشطتك. علاوة على ذلك ، يعمل iSharkVPN على تسريع سرعة الإنترنت لديك ويضمن تجربة تصفح سلسة.

أداة أمان أساسية أخرى تأتي مع Windows هي خيار تشفير المجلد. تتيح لك هذه الميزة تشفير ملفاتك ومجلداتك ، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن للمستخدمين غير المصرح لهم. يمكنك تشفير ملفاتك باستخدام كلمة مرور ، والتي لا يمكن لأحد سواك الوصول إليها.

من خلال الجمع بين iSharkVPN Accelerator و Windows Encrypt Folder ، يمكنك تعزيز خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. مع iSharkVPN ، يتم إخفاء أنشطتك على الإنترنت عن أعين المتطفلين ، وباستخدام Windows Encrypt Folder ، يمكنك التأكد من أن ملفاتك السرية تظل آمنة.

لذلك ، إذا كنت تبحث عن طريقة موثوقة وفعالة لحماية ملفات Windows الخاصة بك ، فابحث عن iSharkVPN Accelerator و Windows Encrypt Folder. جرب هذه الأدوات اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع حماية بياناتك من التهديدات الإلكترونية.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

باستخدام isharkVPN ، يمكنك تشفير مجلد Windows والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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