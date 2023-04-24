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عزز Windows FTP Server الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 13:41:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! بفضل تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة واتصال آمن في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت.



لكن فوائدنا لا تتوقف عند هذا الحد. مع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الاستفادة من تكاملنا السلس مع خوادم Windows FTP. توفر خدمة VPN الخاصة بنا طبقة إضافية من الأمان لحماية بياناتك أثناء نقل الملفات بين الكمبيوتر والخادم.



سواء كنت صاحب شركة صغيرة أو تبحث فقط عن تحسين تجربتك الشخصية عبر الإنترنت ، فإن isharkVPN Accelerator هو الحل الذي كنت تنتظره. قل وداعًا لانقطاع الاتصال المحبط ومرحبًا بسرعات فائقة واتصالات موثوقة.



لا تصدقنا؟ جرب مسرع isharkVPN بنفسك ولاحظ الفرق الذي يمكن أن يحدثه. اشترك اليوم وابدأ في تجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك خادم windows ftp ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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