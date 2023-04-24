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عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator و Windows Hypervisor

ishark blog article

2023-04-24 13:42:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تستخدم تقنيتنا المتطورة قوة برنامج windows hypervisor لضمان سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة دفق سلسة. من خلال تحويل محول الشبكة إلى الوضع الافتراضي ، يقلل مسرع isharkVPN من تأثير زمن الوصول وفقدان الحزمة ، مما يؤدي إلى اتصال أكثر سلاسة وموثوقية.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. أبلغ مستخدمونا عن سرعات أعلى بنسبة تصل إلى 60٪ باستخدام مسرع isharkVPN ، مما يجعله الحل الأمثل للاعبين ، ومنشئو البث المباشر ، وأي شخص يطلب الأفضل من اتصال الإنترنت الخاص بهم.



وأفضل جزء؟ مسرع isharkVPN سهل الاستخدام ومتوافق مع معظم مزودي VPN الرئيسيين. ما عليك سوى تثبيت البرنامج والسماح له بعمل سحره في الخلفية بينما تستمتع بالإنترنت بسرعة البرق.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر قوة برنامج windows hypervisor بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك windows hypervisor ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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