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عزز أداء عميل Windows FTPS الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 13:42:46

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التنزيل الطويلة بشكل محبط؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وعميل Windows FTPS.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت وجعل تنزيل الملفات في غاية السهولة. تعمل خدمة VPN هذه على تحسين اتصالك بالإنترنت عن طريق توجيه حركة المرور الخاصة بك عبر خوادمها واستخدام تقنيات التشفير المتقدمة للحفاظ على التصفح آمنًا. قل وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا وبطء تحميل صفحات الويب.



لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. من خلال إقران مسرع isharkVPN مع عميل Windows FTPS ، يمكنك نقل الملفات الكبيرة بسهولة وأمان. FTPS (بروتوكول نقل الملفات الآمن) هو بروتوكول يضيف طبقة أمان إضافية إلى FTP ، مما يضمن حماية ملفاتك أثناء النقل. باستخدام عميل Windows FTPS ، يمكنك تحميل الملفات وتنزيلها بسرعة ، مع الحفاظ على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين.



فلماذا تضيع المزيد من الوقت في انتظار تنزيل الملفات أو المخاطرة بأمان بياناتك؟ قم بالترقية إلى برنامج تسريع isharkVPN وقم بإقرانه بعميل Windows FTPS للحصول على تجربة إنترنت مثالية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عميل windows ftps ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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