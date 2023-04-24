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عزز سرعة VPN الخاصة بك مع isharkVPN Accelerator لنظام التشغيل Windows

ishark blog article

2023-04-24 13:43:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator. تسمح تقنيتنا الفريدة من نوعها بسرعات إنترنت أسرع عند استخدام VPN ، بحيث يمكنك التصفح والبث دون أي تخزين مؤقت محبط أو تأخير.



وعندما يتعلق الأمر بحماية خصوصيتك على الإنترنت ، فإن isharkVPN يوفر لك الحماية. تضمن سياسة التشفير وعدم الاحتفاظ بالسجلات المتقدمة الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



ولكن ماذا لو واجهت عملية Windows مزعجة تؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزة Windows Kill Process الخاصة بنا. من خلال بضع نقرات فقط ، يمكنك إنهاء أي عمليات غير ضرورية تستنزف موارد الكمبيوتر وتتسبب في تشغيله ببطء.



فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وحماية محسنة للخصوصية. ومن خلال ميزة Windows Kill Process الخاصة بنا ، يمكنك أيضًا أن تقول وداعًا لإحباط تباطؤ الكمبيوتر. سجل الآن وانضم إلى ملايين مستخدمي isharkVPN حول العالم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك قتل windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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