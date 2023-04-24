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عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator على نظام Windows

ishark blog article

2023-04-24 13:43:30

إذا كنت قد سئمت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في التحكم في نظام Windows الخاص بك بسهولة ، فأنت بحاجة إلى التحقق من مسرع isharkVPN وعملية قتل Windows القوية مع ميزة pid.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة بفضل تقنيتها المبتكرة التي تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت لتحقيق أقصى أداء. سواء كنت تقوم ببث برنامجك المفضل أو تتصفح الويب فقط ، فإن مسرع isharkVPN يضمن لك الحصول على السرعة التي تحتاجها لإنجاز المهام بسرعة وكفاءة.



لكن هذا ليس كل شيء. من خلال عملية إنهاء Windows باستخدام ميزة pid ، يمكنك التحكم في نظامك وإيقاف العمليات التي تسبب المشكلات. من التطبيقات التي لا تقترب من البرامج الضارة المزعجة التي تعمل على إبطائك ، تتيح لك هذه الميزة تحديد العمليات وإيقافها بسهولة ، حتى تتمكن من العودة إلى ما كنت تفعله دون أي مقاطعة.



فلماذا تنتظر؟ إذا كنت تريد نقل سرعة الإنترنت لديك والتحكم في نظام Windows الخاص بك إلى المستوى التالي ، فإن مسرع isharkVPN وعملية قتل Windows باستخدام pid هي الأدوات التي تحتاجها. جربهم اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إنهاء عملية windows باستخدام pid ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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