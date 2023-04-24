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عزز اتصال VPN الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator لنظام Windows OpenVPN

ishark blog article

2023-04-24 13:44:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windows OpenVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة تجعل حتى الأنشطة الأكثر كثافة في عرض النطاق الترددي في غاية السهولة. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو اللعب عبر الإنترنت مع الأصدقاء ، فإن مسرع isharkVPN يضمن تجربة سلسة وسلسة.



ومع Windows OpenVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت سيكون آمنًا وخاصًا. OpenVPN هو بروتوكول تشفير واسع الاستخدام يوفر أمانًا من الدرجة الأولى أثناء تصفح الويب ، ويحمي معلوماتك الشخصية ونشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين.



يوفر لك مسرع isharkVPN و Windows OpenVPN معًا أفضل ما في العالمين: سرعات فائقة وأمن لا يُضاهى. فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر قوة مسرع VPN و Windows OpenVPN بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك windows openvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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