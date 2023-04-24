التدوين > عزز أمن Windows الخاص بك مع isharkVPN Accelerator and Patch Management

عزز أمن Windows الخاص بك مع isharkVPN Accelerator and Patch Management

ishark blog article

2023-04-24 13:44:42

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وتواجه مشكلات التخزين المؤقت باستمرار أثناء بث المحتوى المفضل لديك عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تضمن تقنية التسريع المتطورة لدينا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يسمح لك بالاستمتاع بتجارب التصفح والتصفح دون انقطاع.



لكننا لا نتوقف عند هذا الحد - يلتزم فريقنا في isharkVPN أيضًا بضمان أمان بياناتك وأجهزتك. لهذا السبب نقدم خدمات إدارة تصحيح Windows الشاملة ، مما يضمن تحديث برنامجك دائمًا وحمايته من الثغرات الأمنية المحتملة.



مع مسرع isharkVPN وإدارة تصحيح الويندوز ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن اتصالك بالإنترنت سريع وآمن. فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بتجارب تدفق وتصفح سلسة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إدارة تصحيح الويندوز والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN