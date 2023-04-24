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قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windows Password Manager

ishark blog article

2023-04-24 13:44:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ونسيان كلمات المرور الخاصة بك باستمرار على جهاز Windows الخاص بك؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ومدير كلمة مرور Windows!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة تجعل أنشطتك على الإنترنت تبدو سلسة. سواء كنت تقوم بالبث المباشر أو اللعب أو تتصفح الويب ، فإن isharkVPN سيعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير أفضل أداء ممكن. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال التشفير من الدرجة العسكرية ، ستتم حماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت في جميع الأوقات.



وعندما يتعلق الأمر بتذكر جميع كلمات المرور الخاصة بك ، فإن مدير كلمات مرور Windows قد جعلك مغطى. قل وداعًا للإحباط الناتج عن نسيان معلومات تسجيل الدخول لمواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك. يخزن مدير كلمات المرور في Windows جميع كلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن ويلغي الحاجة إلى تذكرها بنفسك. حتى أن لديها القدرة على إنشاء كلمات مرور معقدة لمزيد من الأمان.



يعمل برنامج isharkVPN ومدير كلمات مرور Windows معًا على إنشاء الثنائي المثالي لتحسين تجربتك على الإنترنت. لا تقبل السرعات البطيئة وقائمة كلمات المرور المزدحمة. جرب مسرع isharkVPN و windows password manager اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إدارة كلمات مرور Windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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