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عزز أداء VPN الخاص بك مع isharkVPN Accelerator وأوامر Windows PowerShell

ishark blog article

2023-04-24 13:46:17

في المجتمع الرقمي اليوم ، أصبحت الخصوصية والأمن عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع تزايد الهجمات الإلكترونية والمراقبة عبر الإنترنت ، أصبح من الضروري حماية أنشطتنا عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. لهذا السبب أصبحت خدمات VPN مثل iSharkVPN شائعة جدًا ، حيث توفر اتصال إنترنت آمنًا وخاصًا.



ولكن ماذا لو كان بإمكانك تحسين تجربة iSharkVPN بشكل أكبر؟ وهنا يأتي دور مسرّع iSharkVPN. من خلال استخدام هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع ، مما يجعل تجربة التصفح الخاصة بهم أكثر سلاسة وكفاءة.



وأفضل جزء؟ يمكن تمكين مسرع iSharkVPN بسهولة باستخدام أوامر Windows PowerShell. من خلال بضع خطوات بسيطة ، يمكن للمستخدمين نقل أمانهم على الإنترنت وسرعتهم إلى المستوى التالي.



أولاً ، افتح تطبيق Windows PowerShell على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك ، اكتب الأمر "Get-NetAdapter" لعرض قائمة بمحولات الشبكة. ابحث عن المحول الذي يتوافق مع اتصال iSharkVPN الخاص بك ولاحظ اسمه.



ثم اكتب الأمر "Set-NetAdapterAdvancedProperty" متبوعًا باسم المحول واسم الخاصية "EthernetPortProperty". اضبط الخاصية على "EthernetPortReserved" واضغط على Enter.



أخيرًا ، اكتب الأمر "Get-NetAdapterAdvancedProperty" متبوعًا باسم المحول واسم الخاصية "EthernetPortProperty". تأكد من ضبط الخاصية على "EthernetPortReserved" وانتهيت!



باتباع أوامر Windows PowerShell البسيطة هذه ، يمكن لمستخدمي iSharkVPN تمكين ميزة التسريع والاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع دون التضحية بأمنهم وخصوصيتهم عبر الإنترنت.



فما تنتظرون؟ استفد من ميزة تسريع iSharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والسرعة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أوامر windows powerhell ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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