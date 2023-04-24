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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و Windows Process Monitor

ishark blog article

2023-04-24 13:46:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التأخر المحبطة عند محاولة بث برامجك المفضلة أو لعب ألعابك المفضلة على الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لجميع مشاكل سرعة الإنترنت لديك.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما ينتج عنه سرعات فائقة وأداء أكثر سلاسة. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير - مع مسرع isharkVPN ، ستتمكن من البث واللعب بشكل لم يسبق له مثيل.



ولكن هذا ليس كل شيء - فمع شاشة العمليات المدمجة بنظام Windows ، ستتمتع بالتحكم الكامل في موارد جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستتمكن من معرفة العمليات التي تستخدم معظم وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ، وإغلاق أي برامج غير ضرورية بسهولة لتحرير مساحة وتحسين الأداء.



ولا تقلق بشأن التضحية بالأمن من أجل السرعة - يستخدم مسرع isharkVPN أحدث تقنيات التشفير لضمان الحفاظ على نشاطك على الإنترنت آمنًا. لذلك لن تستمتع بسرعات فائقة فحسب ، بل ستتمتع براحة البال مع العلم أن معلوماتك الشخصية محمية.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في سرعة الإنترنت والأداء.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معالجة نظام التشغيل windows والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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