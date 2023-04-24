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عزز حماية Windows الخاصة بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 13:46:32

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وتشعر بالقلق من تعرض خصوصيتك على الإنترنت للخطر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وواقي النوافذ.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. من خلال توجيه حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت من خلال نفق مشفر ، فإن مسرع isharkVPN يمنع أي شخص من التجسس على نشاطك على الإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء - يوفر برنامج isharkVPN أيضًا واقيًا لنظام التشغيل windows للحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في مأمن من الفيروسات والبرامج الضارة. من خلال الحماية في الوقت الفعلي والتحديثات التلقائية ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي دائمًا من أحدث التهديدات.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في برنامج تسريع isharkVPN وواقي النوافذ اليوم وتحكم في تجربتك على الإنترنت. مع سرعات الإنترنت التي لا تضاهى وميزات الأمان من الدرجة الأولى ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها من قبل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حماية النوافذ والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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