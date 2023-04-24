التدوين > عزز سرعة الإنترنت والأمان لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator وخادم وكيل Windows المجاني

عزز سرعة الإنترنت والأمان لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator وخادم وكيل Windows المجاني

ishark blog article

2023-04-24 13:46:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تعزيز سرعة اتصال VPN لديك ، مما يتيح لك البث والتنزيل والتصفح بسهولة.



وأفضل جزء؟ نحن نقدم خادم وكيل windows مجانًا. يسمح لك الخادم الوكيل الخاص بنا بالوصول إلى المحتوى والمواقع المحظورة ، مع توفير طبقة إضافية من الخصوصية والأمان.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المحدود. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واستمتع بسرعات أعلى ووصول غير مقيد للإنترنت. جرب خادم وكيل Windows الخاص بنا مجانًا وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.



قم بحماية خصوصيتك واستمتع بسرعات فائقة مع مسرع isharkVPN. سجل اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك خادم وكيل windows مجانًا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN