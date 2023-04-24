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قم بتأمين عملك عن بُعد باستخدام iSharkVPN Accelerator وأدوات إدارة Windows عن بُعد

ishark blog article

2023-04-24 13:46:54

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام أدوات الإدارة عن بُعد الخاصة بنظام Windows؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يجعله أسرع وأكثر موثوقية. هذا يعني أنه يمكنك العمل بسلاسة مع أدوات الإدارة عن بُعد الخاصة بنظام Windows ، دون أي تأخير أو تأخير محبط.



لا يقتصر دور مسرع isharkVPN على تحسين سرعة الإنترنت لديك فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا أفضل ميزات الأمان. باستخدام التشفير من الدرجة العسكرية وسياسات عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك الوثوق في أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية.



بالإضافة إلى ذلك ، تقدم isharkVPN واجهة سهلة الاستخدام ، مما يجعلها سهلة الاستخدام والتنقل. ستكون جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات ، مع استخدام أكثر كفاءة لأدوات الإدارة عن بُعد الخاصة بنظام Windows.



جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في سرعة الإنترنت والأمان. قل وداعًا للتأخيرات المحبطة ومرحبًا بالإدارة السلس عن بُعد باستخدام isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك استخدام أدوات إدارة Windows عن بُعد ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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