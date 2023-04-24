التدوين > قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows باستخدام isharkVPN Accelerator وخط مساعدة أمان Windows

قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows باستخدام isharkVPN Accelerator وخط مساعدة أمان Windows

ishark blog article

2023-04-24 13:48:21

هل سئمت من التعرض لبطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح؟ هل تريد التأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



إن مسرع isharkVPN هو أفضل خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) تتيح لك تصفح الإنترنت بسرعات فائقة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى مواقع الويب والمحتوى عبر الإنترنت دون أي تأخير أو تخزين مؤقت ، مما يضمن أن تجربة التصفح الخاصة بك سلسة وسلسة.



لكن مسرع isharkVPN لا يتعلق بالسرعة فقط. كما يوفر ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الويب دون القلق بشأن المتسللين أو مجرمي الإنترنت أو غيرهم من الجهات الفاعلة الخبيثة التي تتطفل على نشاطك عبر الإنترنت.



وإذا واجهت أي مشكلة فنية أثناء استخدام مسرع isharkVPN ، فإن فريق الدعم المتمرس لدينا هنا لمساعدتك. نحن نقدم خط مساعدة مخصصًا لأمن Windows لضمان حصول عملائنا على المساعدة التي يحتاجون إليها متى احتاجوا إليها.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا مثيل له على الإنترنت. من خلال خط المساعدة الخاص بأمان Windows ، يمكنك أن تطمئن إلى أننا قد قمنا بتغطيتك في كل خطوة على الطريق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام خط المساعدة الأمني لنظام windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN