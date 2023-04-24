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عزز أداء Windows Server الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 13:48:28

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا مزيد من البحث ، لأن مسرع isharkVPN موجود هنا لإنقاذ الموقف!



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعة إنترنت فائقة وبث سلس على خادم Windows الخاص بك. تعمل تقنية تسريع VPN الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أفضل أداء ممكن ، حتى تتمكن من الاستمتاع بأنشطتك عبر الإنترنت دون أي انقطاع.



على عكس خدمات VPN الأخرى ، تم تصميم مسرع isharkVPN خصيصًا للعمل مع خوادم Windows ، لذا يمكنك التأكد من حصولك على أفضل أداء ممكن على نظامك. تم تصميم تقنيتنا للتعرف على حركة المرور ذات الأولوية العالية وتحديد أولوياتها ، مما يضمن أن أنشطتك عبر الإنترنت تعمل دائمًا بسلاسة.



سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو تنزيل ملفات كبيرة ، يمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN في تحقيق سرعات إنترنت أسرع وتقليل أوقات التخزين المؤقت. بالإضافة إلى ذلك ، توفر خدمة VPN الخاصة بنا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى للحفاظ على أمان وسلامة أنشطتك عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية خادم Windows الخاص بك اليوم باستخدام مسرع isharkVPN واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك خادم windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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