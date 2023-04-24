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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator لإصدارات Windows Server

ishark blog article

2023-04-24 03:17:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر لمقاطع الفيديو؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لتحسين اتصالك بالإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، كل ذلك مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. تعمل تقنيتنا المتطورة على توجيه حركة المرور على الإنترنت بذكاء من خلال أسرع الخوادم المتاحة ، مما يضمن حصولك دائمًا على أفضل اتصال ممكن.



ومع إصدارات خادم Windows ، يمكنك الارتقاء بمستوى تحسين الإنترنت لديك إلى المستوى التالي. تمنحك إصدارات خادم Windows ، المصممة للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام ، تحكمًا كاملاً في شبكتك ، مما يتيح لك تحسين سرعات الإنترنت لجميع موظفيك.



نحن نعلم أن وقتك ثمين ، ولهذا السبب صنعنا مسرع isharkVPN وإصدارات خادمنا التي تعمل بنظام Windows سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك تحسين سرعات الإنترنت لديك والحفاظ على أمان بياناتك الحساسة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة لم يسبق لها مثيل. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من التحكم في شبكتك ، فإن إصدارات خادم Windows لدينا هي الحل الأمثل. انضم إلى ملايين العملاء الراضين الذين يثقون في isharkVPN لاحتياجاتهم المتعلقة بالخصوصية والأمان عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إصدارات خادم windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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