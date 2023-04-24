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عزز أداء Windows Server الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 03:18:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تم تصميم هذه التقنية المبتكرة لتحسين سرعات الإنترنت لديك ومنحك تجربة بث سلسة.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة والتخلص من أي تأخير أو تخزين مؤقت أثناء البث. تعمل هذه التقنية من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتوجيه حركة المرور الخاصة بك عبر أسرع خادم متاح.



ولا يقتصر الأمر على البث فقط - يمكن لمسرع isharkVPN أيضًا تحسين سرعات التنزيل والتحميل ، مما يجعل مهام مثل نقل الملفات والألعاب عبر الإنترنت أسرع وأكثر كفاءة.



ولكن هذا ليس كل شيء - إذا كنت تبحث عن مزيد من الأمان والخصوصية ، فإن isharkVPN هو السبيل للذهاب. تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا الحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت وبياناتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



بالإضافة إلى ذلك ، توفر خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا ميزة Windows Server SCP ، مما يسمح لك بنقل الملفات بأمان باستخدام بروتوكول SCP المشفر. تضيف هذه الميزة طبقة إضافية من الأمان لعمليات نقل الملفات وتضمن حماية بياناتك من أي تهديدات محتملة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وميزات أمان متقدمة وبث سلس ونقل الملفات.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك windows server scp ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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