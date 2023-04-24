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عزز اتصالك مع iSharkVPN Accelerator لمقارنة إصدار خادم Windows

ishark blog article

2023-04-24 03:18:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator!



تتيح تقنيتنا المتطورة سرعات اتصال فائقة السرعة ، وهي مثالية للبث المباشر أو الألعاب أو مجرد تصفح الويب. ومن خلال ميزة مقارنة إصدارات Windows Server ، يمكنك التأكد من حصولك على أفضل أداء ممكن.



تسمح لك مقارنة إصدار Windows Server باختيار إصدار الخادم الذي يناسب احتياجاتك ، بناءً على موقعك ومزود خدمة الإنترنت. تضمن هذه الميزة ، جنبًا إلى جنب مع أداة التسريع القوية لدينا ، تحسين سرعة الإنترنت لديك بما يتناسب مع وضعك المحدد.



ليس ذلك فحسب ، بل تلتزم iSharkVPN بالحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه. تحافظ تقنية التشفير من الدرجة العسكرية الخاصة بنا على أمان بياناتك من المتسللين وأعين المتطفلين ، بينما تعني سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أننا لا نحتفظ بأي سجل لنشاطك على الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر أسرع سرعات الإنترنت في حياتك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مقارنة إصدار خادم Windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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