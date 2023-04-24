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عزز خادمك مع isharkVPN Accelerator لنظام التشغيل Windows

ishark blog article

2023-04-24 03:18:43

هل تبحث عن خدمة VPN يمكنها أن توفر لك اتصالاً سريعًا وموثوقًا به عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من إصدار iSharkVPN's Accelerator و Windows Server! مع هذا المزيج القوي ، ستستمتع بسرعات فائقة وأمان لا مثيل له في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت.



iSharkVPN's Accelerator هو الأداة المثالية لأي شخص يحتاج إلى البقاء على اتصال أثناء التنقل. سواء كنت تعمل عن بعد ، أو تسافر إلى الخارج ، أو تتحقق فقط من بريدك الإلكتروني من أحد المقاهي ، فإن هذه الميزة تضمن أن اتصالك بالإنترنت يكون دائمًا سلسًا ومستقرًا. مع المسرّع ، ستتمتع بسرعات تنزيل وتحميل أسرع ، وزمن وصول أقل ، وفقدان أقل للحزم - وكل ذلك يضيف إلى تجربة أكثر إمتاعًا عبر الإنترنت.



وإذا كنت تستخدم Windows Server ، فإن إصدار Windows Server من iSharkVPN هو الأداة المثالية لك. تم تصميم هذا الإصدار من خدمة VPN الخاصة بنا خصيصًا للشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى تأمين اتصالاتها وبياناتها عبر الإنترنت. باستخدامه ، يمكنك إنشاء شبكة خاصة تربط أعضاء فريقك بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى ميزات الأمان المتقدمة مثل حماية جدار الحماية ومنع التطفل والمزيد.



لكن هذا ليس كل شيء. عندما تختار iSharkVPN ، فأنت تختار خدمة VPN مخصصة لخصوصيتك وأمانك. تستخدم أنفاق VPN الخاصة بنا تشفيرًا عسكريًا لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. لدينا أيضًا سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يعني أننا لا نراقب أو نخزن أيًا من نشاطك على الإنترنت.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN يمكنها مساعدتك في البقاء على اتصال وآمن عبر الإنترنت ، فاختر iSharkVPN's Accelerator وإصدار Windows Server. من خلال أدواتنا القوية وتفانينا في الحفاظ على خصوصيتك ، يمكنك الاستمتاع بتجربة الإنترنت التي تستحقها. سجل اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إصدار خادم windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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