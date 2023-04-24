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عزز شبكتك مع iSharkVPN Accelerator و Windows System Center Configuration Manager

ishark blog article

2023-04-24 03:19:35

هل تبحث عن طريقة لتعزيز اتصالك بالإنترنت مع الحفاظ على معايير أمان عالية؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



مع مسرّع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل وتحميل أسرع ، وزمن وصول أقل ، وتدفق أكثر سلاسة ، كل ذلك بينما تحافظ بروتوكولات الأمان محكمة الإغلاق على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها.



ومع التكامل مع Windows System Center Configuration Manager ، أصبح نشر وإدارة iSharkVPN عبر مؤسستك أمرًا في غاية السهولة. يمكنك بسهولة تكوين ومراقبة اتصالات VPN الخاصة بك من لوحة معلومات مركزية ، مما يضمن الاتصال السلس والحماية عبر جميع أجهزتك.



لا تدع الإنترنت البطيء والمخاوف الأمنية تعيق إنتاجيتك. قم بالترقية إلى مسرع iSharkVPN واستمتع بسرعات فائقة مع راحة البال. جربه اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مدير تكوين مركز نظام Windows ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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