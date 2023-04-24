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اشحن الإنترنت الخاص بك مع isharkVPN Accelerator و Windows TAP

ishark blog article

2023-04-24 03:19:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



باستخدام isharkVPN Accelerator ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت وفتح الوصول إلى مواقع الويب المقيدة جغرافيًا. تستخدم تقنيتنا المتطورة Windows TAP (برنامج تشغيل الشبكة الافتراضية) لتشفير وتوجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خوادمنا الآمنة ، مما يوفر لك سرعات فائقة وخصوصية لا مثيل لها على الإنترنت.



سواء كنت تقوم ببث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة ، أو تعمل عن بعد ، أو تتصفح الويب فقط ، فإن isharkVPN Accelerator قد غطيتك. خدمتنا سهلة الإعداد والاستخدام ، وفريق دعم العملاء لدينا متاح دائمًا لمساعدتك في أي أسئلة أو مشكلات قد تكون لديك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك النقر على windows والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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