التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 03:20:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا اتصالاً آمنًا فحسب ، بل تتميز أيضًا بميزة تسريع لضمان سرعات إنترنت عالية. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير أثناء أنشطتك عبر الإنترنت.



لكن هل تعلم أن تعطيل IPv6 يمكن أيضًا أن يحسن سرعة الإنترنت لديك؟ يمكن لمستخدمي Windows إيقاف تشغيل هذه الميزة لتجربة تصفح وتنزيل أسرع.



مع مسرع isharkVPN وإيقاف تشغيل IPv6 ، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة عبر الإنترنت مع تعزيز الأمان والخصوصية. لا ترضى بسرعات إنترنت منخفضة ، جرب isharkVPN اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إيقاف تشغيل Windows IPv6 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN