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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator لنظام التشغيل Windows

ishark blog article

2023-04-24 03:23:54

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والأمان على الإنترنت للخطر؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windows Defender.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة اتصالك بالإنترنت والاستمتاع بسرعات فائقة. تعمل هذه التقنية المتطورة على تحسين حركة المرور على الويب لتقليل زمن الوصول وزيادة النطاق الترددي إلى أقصى حد ، مما يضمن أنه يمكنك دفق المحتوى المفضل لديك ولعب الألعاب عبر الإنترنت وتصفح الويب دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد الذي يقدمه مسرع SharkVPN. كما أنه يحميك من التهديدات الإلكترونية ويحافظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. من خلال تشفير حركة المرور الخاصة بك وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، يمكنك تصفح الويب بإخفاء كامل للهوية ، محميًا من المتسللين والمخادعين والجهات الفاعلة الضارة الأخرى.



وعندما يتعلق الأمر بالأمان ، لا يوجد شريك أفضل من Windows Defender. تم تضمين برنامج مكافحة الفيروسات القوي هذا في كل نظام تشغيل Windows ويوفر حماية في الوقت الفعلي ضد الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. باستخدام Windows Defender ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي ضد أي ضرر محتمل.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والأمان دون المستوى؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN و Windows Defender اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة. باستخدام هذه الأدوات القوية بجانبك ، يمكنك تصفح الويب بثقة وسرعة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك windowsdefender ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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