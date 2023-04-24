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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:24:23
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت المحبطة؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN و Windscribe لإحداث ثورة في تجربتك على الإنترنت.

مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وأداء محسن لجميع أنشطتك على الإنترنت. قل وداعًا لمكالمات الفيديو المتأخرة وخدمات البث البطيئة ، ومرحبًا بالتصفح السلس والألعاب والتنزيل.

لكن ماذا عن الخصوصية والأمان؟ لقد غطيت مسرع iSharkVPN بتقنية التشفير المتقدمة وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة. ثق براحة البال بأن بياناتك الشخصية وهويتك على الإنترنت محمية بينما تستمتع بالإنترنت بسرعة البرق.

وللحصول على طبقة إضافية من الأمان والخصوصية ، توفر Windscribe حماية VPN من خلال جدار الحماية القوي وحظر الإعلانات. لا تحافظ Windscribe على وجودك عبر الإنترنت في مأمن من المتسللين والتهديدات الإلكترونية فحسب ، بل إنها تعزز أيضًا تجربة التصفح عن طريق إزالة الإعلانات المزعجة والنوافذ المنبثقة.

يعد iSharkVPN Accelerator و Windscribe معًا هما الثنائي النهائي للارتقاء بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي. جربهم اليوم واختبر الاختلاف في السرعة والأمان والخصوصية بنفسك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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