التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:25:22

هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت مع حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN و Windscribe.



تسريع iSharkVPN هو أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت ، وتحسين السرعة والأداء لجميع أنشطتك على الإنترنت. سواء كنت تقوم ببث الأفلام ، أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت ، أو مجرد تصفح الويب ، يضمن iSharkVPN Accelerator حصولك على أسرع اتصال ممكن وأكثره موثوقية.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر iSharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية ، وحماية تسرب DNS ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. مع iSharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن تمامًا.



وعندما تقوم بإقران iSharkVPN مع Windscribe ، تحصل على حماية أقوى عبر الإنترنت. Windscribe هي خدمة VPN تقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت.



يوفر مسرّع iSharkVPN و Windscribe معًا حل أمان شامل عبر الإنترنت سريع وموثوق وسهل الاستخدام. فلماذا تنتظر؟ جرب مسرّع iSharkVPN و Windscribe اليوم واستمتع بالسرعة والأداء والأمان الذي تستحقه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الطيران ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN