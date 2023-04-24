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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:25:22
هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت مع حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN و Windscribe.

تسريع iSharkVPN هو أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت ، وتحسين السرعة والأداء لجميع أنشطتك على الإنترنت. سواء كنت تقوم ببث الأفلام ، أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت ، أو مجرد تصفح الويب ، يضمن iSharkVPN Accelerator حصولك على أسرع اتصال ممكن وأكثره موثوقية.

ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر iSharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية ، وحماية تسرب DNS ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. مع iSharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن تمامًا.

وعندما تقوم بإقران iSharkVPN مع Windscribe ، تحصل على حماية أقوى عبر الإنترنت. Windscribe هي خدمة VPN تقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت.

يوفر مسرّع iSharkVPN و Windscribe معًا حل أمان شامل عبر الإنترنت سريع وموثوق وسهل الاستخدام. فلماذا تنتظر؟ جرب مسرّع iSharkVPN و Windscribe اليوم واستمتع بالسرعة والأداء والأمان الذي تستحقه.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الطيران ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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