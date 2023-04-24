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عزز تجربتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:25:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد البث والتنزيل والتصفح أسرع من أي وقت مضى؟ لدينا حلان لك: مسرّع iSharkVPN و Windscribe.



iSharkVPN Accelerator هو أداة قوية يمكنها زيادة سرعات الإنترنت بنسبة تصل إلى 100٪. يستخدم خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وإزالة أي حدود للسرعة يفرضها مزود خدمة الإنترنت. مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالتنزيلات بسرعة البرق والتدفق السلس والتصفح الخالي من المخزن المؤقت.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر مسرع iSharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى. يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يحافظ على أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. كما أنه يخفي عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين والمتتبعين والمعلنين تتبع تحركاتك عبر الإنترنت.



Windscribe ، من ناحية أخرى ، هي خدمة VPN عالية التصنيف توفر نطاقًا تردديًا غير محدود وسرعات فائقة. لديها خوادم في أكثر من 63 دولة ، مما يسمح لك بالوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. تقدم Windscribe أيضًا ميزات أمان قوية ، بما في ذلك تشفير AES-256 وجدار حماية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات.



مع Windscribe ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق السلس والتنزيلات الأسرع والتصفح الآمن. بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام ويأتي بواجهة سهلة الاستخدام. يمكنك تثبيت Windscribe على أجهزة متعددة ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android والمزيد.



في الختام ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بسرعات إنترنت سريعة وآمنة وموثوقة ، فإن iSharkVPN Accelerator و Windscribe هما الحلان الأمثل لك. جربهم اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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