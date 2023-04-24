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عزز تجربتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:25:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط أثناء التصفح أو البث عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع IsharkVPN و Windscribe.



يعد مسرع IsharkVPN أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتحسين السرعات وتقليل زمن الوصول. يحقق ذلك عن طريق توجيه حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت تلقائيًا من خلال خوادمه ، والتي يتم وضعها بشكل استراتيجي لتقليل المسافة وزيادة الكفاءة. بالإضافة إلى السرعات العالية ، يوفر مسرع IsharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية محسّنة ، مما يحافظ على نشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.



ولكن ماذا لو كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة يمكنها توفير السرعة والأمان؟ أدخل Windscribe. يتميز مزود VPN هذا بسرعات مذهلة ، وذلك بفضل شبكته العالمية من الخوادم والتكنولوجيا الخاصة التي تقلل زمن الوصول. ومع سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات وتشفير من الدرجة العسكرية ، تضمن Windscribe أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



ولكن ربما يكون أفضل جزء في استخدام كل من مسرع IsharkVPN و Windscribe هو أنهما يكملان بعضهما البعض بشكل مثالي. من خلال الجمع بين قوة IsharkVPN المعززة للسرعة وميزات الأمان في Windscribe ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع العلم أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



لذلك إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في الانتقال بالتصفح عبر الإنترنت والبث المباشر إلى المستوى التالي ، فجرّب مسرع IsharkVPN و Windscribe اليوم. مع قوتهم المشتركة ، سوف تتساءل كيف تمكنت من النجاة بدونهم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على الحماية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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