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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Windscribe

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 03:25:59
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأداء محسن للبث والتنزيل والألعاب. سواء كنت تتصفح من جهاز الكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول ، يضمن برنامج isharkVPN تجربة سلسة عبر الإنترنت مع تشفير من الدرجة العسكرية لمزيد من الأمان.

وفي الوقت نفسه ، تقدم Windscribe خدمة VPN سهلة الاستخدام مع وصول غير محدود إلى أكثر من 60 دولة. باستخدام Windscribe ، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية والاستمتاع بوصول غير مقيد إلى مواقع الويب والمحتوى المفضل لديك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ميزات الأمان المتميزة الخاصة بهم ، بما في ذلك مفتاح القفل وحاجب الإعلانات ، تحافظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.

الجمع بين قوة مسرع isharkVPN و Windscribe هو الحل النهائي لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربته عبر الإنترنت. مع كلتا الخدمتين في متناول يدك ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن للإنترنت أينما كنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم وتحكم في تجربتك على الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك التسجيل والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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